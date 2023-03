Pour protéger les oiseaux, le taille-haies doit rester sur le banc au printemps

Les habitudes prises au printemps sont plutôt paradoxales: dès que le chant des oiseaux retentit, les heureux propriétaires de jardins sortent leurs outils pour tailler leurs haies. Or, les haies, arbres et troncs creux sont essentiels pour la reproduction des oiseaux, qui les utilisent comme support pour leur nid et comme source de nourriture. Si les oiseaux sont mis en danger au printemps, c'est "souvent par ignorance ou méconnaissance", pointe la Ligue. "Quel jardinier commencerait à tailler sa haie s'il savait qu'une merlette est en train d'y couver ses œufs ?" Pour éviter de perturber la nidification des oiseaux, la Ligue conseille de diminuer le nombre de travaux effectués dans le jardin, ce qui sera bénéfique pour "la biodiversité et le portefeuille". Autre conseil: tailler les arbres et les haies en automne et en hiver, lorsque les oiseaux ne risquent plus d'être pris au piège. La Ligue rappelle également qu'en Région bruxelloise, la taille des arbres avec des engins motorisés est interdite entre le 1er avril et le 15 août. "En Wallonie en revanche, il n'y a pas de loi régionale à ce sujet. Chaque commune est libre de légiférer, mais c'est rarement le cas." Les oiseaux font cependant partie des espèces protégées dans les deux Régions, souligne la Ligue. (Belga)