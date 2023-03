Près de deux millions de personnes soutenues par Handicap International en 10 ans

Handicap International intervient depuis plus de 40 ans dans des situations de pauvreté, de conflits et de catastrophes. Depuis 2012, 17.000 personnes ont été équipées de prothèses et d'orthèses grâce à son action. Du matériel spécifique et des aides à la mobilité ont par ailleurs été distribuées à 183.000 bénéficiaires, tandis que 241.000 personnes se sont vues offrir des séances de rééducation physique et fonctionnelle. En parallèle à ces missions, l'ONG fournit également un soutien psychosocial et un soutien en santé mentale, adressé à 126.000 personnes au cours des 10 dernières années, ainsi qu'une aide alimentaire, des dons d'articles ménagers essentiels et des transferts d'argent, dont 300.000 personnes ont pu bénéficier. Enfin, 1,9 million de personnes ont eu accès, grâce à l'association, à une formation donnée dans le cadre d'un programme d'éducation aux risques. (Belga)