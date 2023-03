Réforme des retraites en France - Grève des éboueurs à Paris: un premier déblocage, réquisitions en préparation

La maire de Paris Anne Hidalgo, ancienne candidate à la présidentielle, avait refusé mercredi de réquisitionner les agents municipaux. Jeudi, les forces de l'ordre sont passées à l'action en débloquant un dépôt de bennes à Vitry-sur-Seine, en banlieue parisienne. Pendant ce temps à Paris, l'amoncellement des ordures sur les trottoirs continue, au onzième jour de la grève des éboueurs de la mairie, qui refusent le report de 57 à 59 ans de leur départ en retraite. Jeudi matin, 9.400 tonnes de déchets n'avaient pu être ramassées et les trois incinérateurs situés aux portes de la capitale restent bloqués par les manifestants. Jeudi après-midi, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a annoncé qu'il signerait la décision de réquisitions, "pour permettre d'évacuer (...) la plupart des déchets, et faire en sorte qu'un service de collecte puisse se mettre en place". "Jamais la réquisition n'a été utilisée, ce serait une première à Paris", qui "montre l'incapacité politique à trouver une issue à ce conflit", a protesté l'élu communiste Nicolas Bonnet-Oulaldj, mettant en garde contre le "risque d'affrontements violents" si la police vient chercher les grévistes "un par un chez eux". Le préfet a avancé que "l'amoncellement de poubelles pose une question de salubrité publique", ainsi que "de chutes, d'incendies". Paris, la ville la plus visitée au monde avec 34,5 millions de touristes recensés en 2022 selon les autorités, doit composer avec une importante grogne sociale, liée à une réforme des retraites voulue par le président Emmanuel Macron, à laquelle beaucoup de Français sont hostiles. (Belga)