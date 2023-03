Thierry Henry n'entraînera pas l'équipe de France féminine

Henry était jusqu'à la fin de l'année l'assistant de Roberto Martinez chez les Diables Rouges. Il avait reçu le soutien de différents joueurs pour devenir le nouveau sélectionneur, mais avait déclaré ensuite ne pas avoir envoyé sa candidature. Depuis quelques jours, Henry était cité comme futur sélectionneur de l'équipe nationale féminine. La Fédération cherche un successeur à Corinne Diacre, licenciée la semaine dernière après une fronde de plusieurs joueuses à un peu plus de quatre mois de la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande. "Thierry Henry, cela a été envisagé, je l'ai eu personnellement pour lui poser la question", a expliqué Aulas au Figaro. "Il était très flatté évidemment qu'on le consulte. On l'a fait parce qu'on nous avait dit qu'il pouvait être intéressé. Cela ne sera pas Thierry Henry. Je crois qu'il est en train d'embrayer sur d'autres projets." (Belga)