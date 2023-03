TikTok - La Fédération Wallonie-Bruxelles bannit TikTok des appareils professionnels

La mesure, qui sera réévaluée d'ici six mois, vise à garantir la protection des données privées ainsi que des informations sensibles et confidentielles relevant du gouvernement de la FWB. L'appli chinoise, soupçonnée de faciliter l'espionnage par les autorités de Pékin, ne peut en conséquence plus être installée ou utilisée sur tout appareil de service, ainsi que les appareils personnels se connectant aux réseaux informatiques internes de la FWB. La décision vise les cinq ministres du gouvernement, les membres des cabinets ministériels, ainsi que le personnel de l'ETNIC, l'organisme public qui gère l'infrastructure informatique propre à la FWB. Pour les autres organismes administratifs publics tels que l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE) ou la RTBF, la décision d'interdire ou pas TikTok reviendra à leur organe de gestion respectif. "Il leur est cependant fortement recommandé de rester vigilant quant à l'utilisation de TikTok par leurs services et leur personnel, et aux risques potentiels liés à l'utilisation de cette application", souligne le gouvernement dans un communiqué jeudi. (Belga)