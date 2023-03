TotalEnergies s'associe pour exploiter ses 600 stations en Belgique et au Luxembourg

Le vote du Parlement européen à la mi-février prévoyant l'interdiction des ventes de véhicules thermiques neufs en Europe en 2035, au profit notamment du développement des véhicules électriques, "incite TotalEnergies à prendre des décisions quant au devenir de ses réseaux en Europe qui seront confrontés à une perte de leurs revenus liés aux carburants, alors que les véhicules électriques se rechargeront surtout au domicile ou au travail et moins en stations", explique le géant pétrolier français dans un communiqué. En Allemagne et aux Pays-Bas, TotalEnergies annonce qu'il "cédera à Couche-Tard l'intégralité de ses réseaux de stations-service, soit 1.198 stations en Allemagne et 392 aux Pays-Bas", pays dans lesquels le groupe dit ne pas être leader et où "l'expertise d'un acteur du commerce de proximité est primordiale". Les stations des quatre pays garderont la marque TotalEnergies tant qu'elles seront approvisionnées en carburants par le groupe pétrolier "durant au moins cinq ans", notamment grâce à ses raffineries d'Anvers et de Leuna (Allemagne). Le projet de transaction entre les deux groupes "repose sur une valeur d'entreprise de 3,1 milliards d'euros", précise TotalEnergies sans détailler ce montant, et "porte sur les réseaux de de stations-services et les activités de cartes carburant pour clients professionnels. (Belga)