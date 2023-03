Un milliardaire chinois arrêté à New York pour suspicion de fraude

(Belga) L'homme d'affaires et milliardaire chinois Guo Wengui a été arrêté à New York, mercredi, pour des suspicions de fraude à grande échelle. Le FBI l'a cueilli dans son luxueux appartement à Manhattan, où un incendie s'est déclaré quelques heures plus tard.