Vingt pertes d'emploi annoncées chez Polyol à Tertre

Selon le syndicat, ces pertes d'emploi sont phasées jusqu'à la fin 2024. "Nous sommes sidérés par cette annonce car il s'agit d'un site performant avec du personnel très qualifié", a réagi Lionel Quebella (FGTB Mons-Borinage). "La phase 1 de la procédure Renault va débuter, nous pourrons ainsi poser nos questions et proposer des alternatives aux licenciements secs." L'incompréhension est totale chez les travailleurs du site de Tertre. "On parle d'une suppression de près de la moitié du personnel", a poursuivi Lionel Quebella. "D'autant plus que le site est rentable! L'annonce du groupe Dow est, selon nous, similaire à celle de Avery Dennison à Soignies. Nous sommes en présence de grands groupes mondiaux qui ne sont pas en difficultés mais qui veulent simplement augmenter leur rentabilité. L'annonce chez Polyol est à lire dans le contexte de l'annonce du groupe Dow d'il y a un mois selon laquelle le groupe entend réduire ses coûts sur le plan mondial avec, entre autres, la suppression d'un millier d'emplois." (Belga)