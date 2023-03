WTT Smash - Cedric Nuytinck éliminé en quarts de finale en double

Associé au Polonais Jakub Dyjas, Nuytinck s'est incliné 3 sets à 2 (11-9, 13-15, 6-11, 11-4, 12-10) contre les Hongkongais Yun-Ju Lin et Chih-Yuan Chuang. En simple, Nuytinck (WTT 104) avait été éliminé en qualifications. Martin Allegro (WTT 84) était le seul Belge à avoir atteint le tableau final mais a été sorti au premier tour. Lundi, Allegro et Florent Lambiet ont été éliminés au premier tour du double, s'inclinant 3 sets à 1 (13-11, 11-9, 13-15 et 11-7) face aux Hongkongais Wong Chun Ting et Ho Kwan Kit. Ce tournoi est disputé jusqu'au 19 mars par 128 joueurs en simple et 24 paires de double et constitue le dernier rendez-vous entrant en ligne de compte pour désigner les joueurs qui pourront participer aux championnats du monde du 20 au 28 mai prochains à Durban en Afrique du Sud. (Belga)