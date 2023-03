Adam Hansen nouveau président de l'association des coureurs cyclistes

Hansen a mis un terme à sa carrière cycliste en 2020, après avoir fait ses dix dernières saisons aux côtés de Lotto. De 2011 à 2018, il a établi un record en courant vingt Grands Tours d'affilée. Il a signé cinq victoires professionnelles, dont deux en WorldTour : une étape du Giro (2013) et une étape de la Vuelta (2014). En 2019, il a fondé l'Australian Riders Association. "Comme je l'ai fait dans mon pays ces dernières années, je mettrai les intérêts des coureurs au premier plan", a déclaré Hansen. "Entre autres choses, la sécurité des coureurs pendant les courses sera une de mes priorités. Je remercie les coureurs pour leur confiance, c'est un honneur de les représenter. Je leur demande aussi de prendre un rôle plus actif dans le travail du CPA. Après tout, ils sont eux-mêmes le CPA et c'est donc à eux de tracer les lignes." (Belga)