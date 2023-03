Asile et migration - Le Sénégal rapatrie 76 personnes de Tunisie et de Libye

Le Sénégal est le dernier pays subsaharien en date à procéder au rapatriement de ressortissants après les propos tenus le 21 février par le président tunisien Kais Saied. Celui-ci avait déclaré que la présence de "hordes" d'immigrés clandestins originaires d'Afrique subsaharienne était source de "violence et de crimes" et relevait d'une "entreprise criminelle" visant à "changer la composition démographique" du pays. Ces mots ont été suivis de multiples agressions contre des immigrés et des centaines d'entre eux ont demandé à rentrer à leurs ambassades. Le gouvernement sénégalais avait ouvert une cellule de crise et un registre pour recenser les candidats au retour. Sur 172 personnes inscrites et établies en Tunisie et en Libye, 76 ont été rapatriées jeudi par un vol de la compagnie nationale Air Sénégal, a dit le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié vendredi sur les réseaux sociaux. Le ministère ne précise pas le nombre de personnes rapatriées à partir de chacun des deux pays. Il n'explique pas non plus pourquoi des ressortissants ont été ramenés de Libye. La Libye est enlisée dans une crise politique majeure depuis la chute en 2011 de Mouammar Kadhafi après 42 années de dictature. Contrairement à des voisins comme la Guinée ou le Mali, le Sénégal s'est montré discret sur le rapatriement. (Belga)