Bredene-Coxyde Classic - Gerben Thijssen: "c'est fantastique et cela évacue ma frustration de la Nokere Koerse"

"J'ai tout donné pour évacuer la frustration de la Nokere Koerse et de tous les commentaires après", a commenté le vainqueur du jour au micro des organisateurs. "Tout ça c'était n'importe quoi et j'ai montré aujourd'hui que je pouvais encore gagner. Je suis bien là et c'est ma deuxième victoire de la saison. C'est fantastique. Molano a lancé le sprint très fort et je me suis lancé derrière, puis Ackermann est venu pour prendre la tête. J'ai pu lancer mon vélo in extremis et ça a marché. La différence est minime, mais la victoire est très claire. L'équipe a de nouveau fait un travail incroyable et on fait un job parfait. J'ai dit dans le dernier tour à mes coéquipiers de tout donner une fois encore pour moi, que je pensais que je pouvais gagner". En lançant son vélo sur la ligne, Gerben Thijssen a en effet devancé in extremis l'Allemand Pascal Ackermann, vainqueur l'an dernier et en 2019, pour s'adjuger sa 5e victoire en carrière et la deuxième de l'année après le GP Monséré. (Belga)