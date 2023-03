Challenger Pro League - Beveren met la pression sur le RWDM, Virton prend un petit point à l'extérieur

Au classement, Beveren reste deuxième à égalité de points avec le RWDM, qui joue face au RSCA Futures samedi, alors que Virton reste dernier et pourrait voir le SL 16 FC prendre potentiellement huit points d'avance dimanche en cas de victoire face à Dender. Avec cette rencontre face au Lierse, Beveren avait l'occasion de mettre une nouvelle fois la pression sur le RWDM au classement. Moins de dix minutes après le coup d'envoi, Thierno Barry a mis Beveren aux commandes de la rencontre grâce à un penalty (1-0, 8e). En fin de première, le Lierse, jusque-là dominé, s'est montré dangereux avec une grosse frappe depuis l'extérieur du rectangle mais finalement sans trop de problèmes pour le gardien adverse. A dix minutes du terme, Beveren prenait une avance définitive suite à un joli but de Lucas Costa (2-0, 81e). Dans l'autre rencontre de la soirée, Virton pouvait continuer sur sa lancée avec un deuxième succès de rang, synonyme d'espoir de maintien. Au quart d'heure de jeu, Ilombe Mboyo mettait les Gaumais sur la bonne voie en ouvrant le score sur penalty (0-1, 15e). Cependant, les Limbourgeois avaient bien lancé leur deuxième période avant d'être récompensé par l'égalisation de Jamie Mpie (1-1, 59e). Largement dominé par son adversaire du jour, Virton a néanmoins gardé ce score jusqu'à la fin du match et arraché ainsi un point à l'extérieur. (Belga)