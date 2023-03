Charleroi - Malines arrêté - Malines se dit "surpris" par la décision de rejouer à huis clos

Cette rencontre de la 17e journée du championnat de Belgique avait été définitivement arrêtée à un quart d'heure de la fin à cause de jets de fumigènes et de projectiles des supporters carolos alors que les Zèbres menaient 1-0. C'était déjà la troisième interruption dans cette rencontre. Une défaite par forfait et une lourde amende étaient attendues pour les Carolos mais le club hennuyer a relevé un vice de procédure. Jan Boterberg, l'arbitre de la rencontre, a décidé trop vite de l'arrêt de la partie, sans consulter les forces de police alors que c'est obligatoire dans le règlement. Le Conseil disciplinaire de l'URBSFA a donc décidé vendredi de faire rejouer le match mais à huis clos pour garantir "la sérénité et le calme" autour de la rencontre. Charleroi écope en outre d'un match à huis clos et d'une amende de 10.000 euros. Dans une réaction publiée vendredi après-midi sur son site internet, le FC Malines "prend acte avec surprise" de cette décision. Le club va "discuter de cette décision en interne et publiera un communiqué au début de la semaine prochaine", indique le Kavé. (Belga)