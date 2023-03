Décès à 35 ans du rameur cubain Angel Fournier, triple médaillé aux Mondiaux d'aviron

(Belga) Le rameur cubain Angel Fournier Rodriguez a été victime d'une crise cardiaque et est décédé à l'âge de 35 ans, jeudi à Dallas, où il avait élu domicile avec sa famille. Le quadruple champion panaméricain avait décroché 2 médailles d'argent en skiff aux Mondiaux de 2013 et 2017 et une de bronze (2014).