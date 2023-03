Dernière ligne droite pour les communautés d'énergie en Wallonie

"Il s'agit d'une avancée majeure, qui va rendre les énergies renouvelables accessibles à un plus large public et permettre des économies sur la facture mais aussi des économies d'échelle au niveau des installations", s'est réjoui le ministre wallon de l'Energie, Philippe Henry. Ces communautés d'énergies renouvelables ou citoyennes, qui ne visent pas à générer du profit, pourront exercer différentes activités allant de la production à la vente en passant par le partage de l'énergie entre leurs membres. Elles ne seront pas limitées à un périmètre déterminé. Par contre, les membres qui en détiennent le contrôle seront spécifiquement des autorités locales, des citoyens et des petites entreprises. Le texte d'arrêté doit encore être traduit en allemand avant d'être publié prochainement au Moniteur belge. Toutefois, le cadre est maintenant connu et les porteurs de projets peuvent concrètement préparer leur dossier, a conclu le ministre. L (Belga)