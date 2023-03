Diables Rouges - Tedesco espère que Witsel, non sélectionné, ne va pas renoncer à l'équipe nationale

"Si j'ai retenu seulement vingt joueurs (de champ, ndlr) c'est qu'il est toujours important que les joueurs sentent qu'ils ont la possibilité de jouer, d'être dans le onze de départ ou d'être appelé en cours de match", a expliqué le sélectionneur. Les absents ont été évoqués et Axel Witsel en priorité. "Il y a une forte concurrence au milieu de terrain" a justifié l'Allemand qui a aussi expliqué les absences de Dendoncker, Vanaken pour cette même raison. "Ce n'est pas l'âge (Witsel a 34 ans; ndlr)" qui a expliqué la non-sélection du joueur de l'Atletico. "Notre choix était de voir de nouveaux joueurs, de voir leur potentiel." A la question de savoir s'il ne craignait pas l'annonce de la retraite internationale de Witsel, Tedesco a répondu : "j'espère que non." Michy Batshuayi et Dries Mertens, blessés, n'ont pas non plus été appelés. "Pour être honnête, même sans sa blessure Batshuayi n'aurait pas été appelé", a reconnu le nouveau patron des Diables Rouges qui a encore expliqué la présence de joueurs peu en vue comme Charles De Ketelaere, "qui joue peu mais est en condition et son potentiel n'est pas discutable", et Thomas Meunier "c'est un arrière latéral, s'il avait été un "6" c'eut été différent", et Dennis Praet "à cause de sa qualité, de sa capacité de mettre un impact en montant au jeu." Par ailleurs, Tedesco a confirmé sans surprise la hiérarchie des gardiens Koen Casteels devient le N.2 derrière Thibaut Courtois. Le choix du nouveau capitaine sera annoncé d'abord à l'équipe. (Belga)