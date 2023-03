En Wallonie, la garantie des baux étudiants désormais limitée à 2 mois de loyer

Le texte prévoit également que le bail prenne fin à l'expiration du terme convenu, sans nécessité de donner un congé. Enfin, dans le cadre des baux de résidence principale, le décret stipule que l'ensemble des garanties locatives seront portées à deux mois de loyer, quelle que soit la forme de constitution de la garantie, et ce sans pour autant réduire le délai de remboursement des garanties bancaires et CPAS, fixé à 36 mois. "La croissance de la population étudiante que connaît la Wallonie depuis une vingtaine d'années crée une pression sur le marché locatif. Le coût excessif du logement étant un frein important à la formation et à l'émancipation sociale, le gouvernement entend aujourd'hui agir par tous les moyens en faveur du logement étudiant pour en faciliter l'accès et renforcer l'inclusion sociale", a commenté dans un communiqué le ministre wallon du Logement, Christophe Collignon. (Belga)