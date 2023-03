Incident avec un drone en mer Noire - La Russie décore les pilotes impliqués dans l'incident

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, "a présenté des décorations d'Etat aux pilotes des Su-27, qui ont empêché la violation par un drone américain MQ-9 de la zone de régime temporaire d'utilisation de l'espace aérien", a indiqué son ministère dans un communiqué. Dans le cadre de son offensive militaire en Ukraine, Moscou avait annoncé unilatéralement des restrictions de vol dans le ciel de la mer Noire, théâtre de très régulières interactions entre des drones et des aéronefs des pays de l'Otan et des forces armées russes. Jeudi, l'armée américaine a diffusé des images de l'interception mardi, au-dessus de la mer Noire, de son drone par l'armée russe, montrant un chasseur aspergeant de carburant l'aéronef, que l'on aperçoit ensuite avec une pale d'hélice endommagée. L'incident a provoqué une brève escalade des tensions entre Washington et Moscou, entraînant notamment un rare appel entre Sergueï Choïgou et son homologue américain Lloyd Austin. Tout en reconnaissant que deux chasseurs avaient intercepté le drone, la Russie dit ne pas être responsable de sa chute et assuré que l'une des causes de l'incident était le "renforcement" des activités d'espionnage américaines. (Belga)