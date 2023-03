Jupiler Pro League - Le match Charleroi-Malines devra être totalement rejoué à huis clos

Le match Charleroi-Malines avait été arrêté le 12 novembre à un quart de la fin à cause de jets de fumigènes et de projectiles des supporters carolos alors que les Zèbres menaient 1-0. C'était déjà la troisième interruption dans cette rencontre. Une défaite par forfait et une lourde amende étaient attendues pour les Carolos mais le club hennuyer a relevé un vice de procédure. Jan Boterberg, l'arbitre de la rencontre, a décidé trop vite de l'arrêt de la partie, sans consulter les forces de police alors que c'est obligatoire dans le règlement. Le Conseil disciplinaire de l'URBSFA a donc décidé de faire rejouer le match mais à huis clos pour garantir "la sérénité et le calme" autour de la rencontre. (Belga)