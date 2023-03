La CSC Brabant wallon lance sa campagne rappelant l'importance de l'index au grand public

(Belga) Des membres de la CSC Brabant wallon ont distribué des tracts et des jetons pour caddies, vendredi après-midi à l'entrée de plusieurs grands magasins de Nivelles. Il s'agissait de lancer officiellement la campagne "Index - We Trust", qui durera jusqu'à la fin du mois de juin en Brabant wallon et comportera diverses actions dans les espaces publics et les entreprises. L'objectif du syndicat chrétien est de rappeler l'importance de l'indexation des salaires et de faire tomber quelques fausses idées reçues sur le sujet.