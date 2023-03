La Russie va équiper ses sous-marins de missiles hypersoniques

Il explique dans cette interview qu'il y a actuellement 10 types de sous-marins en service. Les missiles guidés modernes de type Kalibr ont été testés sur les sous-marins de deuxième génération, a-t-il ajouté, "et aujourd'hui, tous les sous-marins en service peuvent en être équipés, y compris les croiseurs sous-marins stratégiques". L'étape suivante consisterait à ajouter des missiles hypersoniques, a encore expliqué M. Yevmenov. La Russie a dévoilé jusqu'à présent trois types de missiles hypersoniques: l'Avangard, le Zircon et le Kinjal. Tous ces missiles sont actuellement considérés comme pratiquement inarrêtables par les systèmes de défense aérienne en raison de leur très grande vélocité. Les missiles Zircon sont basés sur des navires et peuvent potentiellement être équipés d'ogives nucléaires. Jusqu'à présent, un seul navire de la flotte russe en a été équipé. (Belga)