Ladies European Tour - Manon De Roey passe de la 21e à la 18e place à Singapour

De Roey a rendu une carte en 72 coups avec quatre birdies, deux bogeys et un double bogey, une performance qui lui permet de gagner trois places au classement et se hisser à la 18e place. Avec un total de 143 coups, elle compte quatre coups de retard sur le trio de tête composé de la Française Pauline Roussin, l'Américaine Danielle Kang et la Sud-Africaine Nicole Garcia. (Belga)