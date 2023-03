L'AFMPS met en garde contre la prise de vitamine D en trop fortes concentrations

Cette mise en garde intervient après le récent décès d'une personne âgée qui a reçu pendant deux mois une gélule hautement dosée en vitamine D de façon quotidienne alors qu'une administration mensuelle avait été prescrite. Il est donc impératif de suivre les recommandations posologiques, rappelle l'AFMPS. Il existe en effet de nombreux médicaments et compléments alimentaires à base de vitamine D ou de ses dérivés qui sont souvent proposés à différents dosages. Ces produits peuvent facilement provoquer une intoxication lorsque des erreurs de dosage sont commises, souligne l'Agence. L'AFMPS rappelle dès lors qu'il est impératif de suivre les recommandations posologiques pour les médicaments à base de vitamine D ou en dérivés de vitamine D, notamment si la spécialité est hautement dosée. Il convient ainsi d'être attentif aux taux de calcium et à la fonction rénale du patient lors d'un traitement par vitamine D. Cette surveillance est particulièrement importante chez les personnes âgées et lors d'un traitement concomitant par glycosides cardiaques ou diurétiques, poursuit l'Agence En cas d'hypercalcémie, le traitement par vitamine D doit être interrompu, ajoute l'AFMPS. Les symptômes d'une hypercalcémie sont: anorexie, constipation, perte de poids, vomissements, léthargie, dépression, maux de tête, crampes digestives, problèmes rénaux et problèmes cardiaques. (Belga)