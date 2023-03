Le trafic ferroviaire interrompu entre Bruxelles et Ottignies et Nivelles début avril

Les travaux concerneront d'abord la ligne 124 entre Nivelles et Bruxelles-Midi. Du samedi 1er au matin au dimanche 9 avril au soir, la SNCB interrompra le trafic des trains entre les deux gares et mettra en place plusieurs alternatives de transport. Des bus directs avec arrêts à Bruxelles-Midi, Braine-l'Alleud et Nivelles remplaceront ainsi les trains IC. D'autres bus, remplaçant les trains S, circuleront aussi aux arrêts suivants: Bruxelles-Midi, Forest-Est, Uccle-Stalle, Uccle-Calevoet, Moensberg, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Waterloo, Braine-l'Alleud, Lillois et Nivelles. Les voyageurs au départ de Charleroi sont, eux, invités à voyager via Braine-le-Comte ou La Louvière-Sud en train. Sur la ligne 161, le trafic ferroviaire entre Bruxelles-Midi et Ottignies sera là aussi interrompu, du samedi 8 avril au matin au dimanche 16 avril au soir. Les voyageurs au départ d'Ottignies qui voyagent directement vers Bruxelles-Midi peuvent cependant toujours prendre un train, qui sera dévié via Louvain, avec un possible changement à Bruxelles-Luxembourg. Moins de trains feront arrêt à Bruxelles-Schuman et Bruxelles-Luxembourg, avertit la SNCB. Les voyageurs au départ des gares d'Etterbeek, Watermael, Boitsfort, Groenendaal, Hoeilaart, La Hulpe, Genval, Rixensart et Profondsart peuvent, quant à eux, emprunter des bus SNCB vers Bruxelles. Enfin, les voyageurs au départ des gares de Dinant, Namur et Gembloux peuvent prendre d'autres trains. Toutes les informations pratiques sur ces chantiers sont consultables sur le site internet de la SNCB. (Belga)