Ligue des Champions de volley - Wout D'Heer et son club de Trente éliminés en quarts de finale

Finaliste des deux dernières éditions, à chaque fois face à Kedzierzyn-Kozle, la formation italienne avec Wout D'Heer, 21 ans, s'est certes imposée 3 sets à 2 (25-19, 23-25, 27-29, 25-21 et 15-12) au retour avant de s'incliner pourtant 9-15 dans le golden set. A l'aller, Trente avait été battu 3-2 en Pologne. Les demi-finales de la Ligue des Champions opposeront les Italiens de Pérouse à Kedzierzyn-Kozle d'une part et les Turcs d'Ankara à d'autres Polonais, ceux de Jastrzebski Wegiel. Perouse a assuré sa qualification face à Berlin en s'imposant une nouvelle fois au retour 3 sets à 2 (24-26, 25-21, 22-25, 25-17, 15-13) après un succès 1-3 en Allemagne à l'aller la semaine dernière. Vainqueur 3 à 1 à l'aller en Turquie, Ankara est allé chercher sa qualification au golden set aussi à Civitanova en Italie. Les Italiens ont mené 3 sets à 1 (31-29, 25-20, 23-25, 25-20) forçant un set supplémentaire favorable aux Turcs 12-15. Qualification facile pour Jastrzebski Wegiel qui s'est défait une seconde fois et sur le même score, 3 sets à 0, des Allemands de Friedrichshafen (25-14, 25-20, 25-16). (Belga)