Milan-Sanremo - Malade, Greg Van Avermaet renonce à prendre le départ samedi

Van Avermaet, 37 ans, avait fixé la Primavera comme un des premiers objectifs de sa saison. Malade depuis quelques jours, il avait disputé Milan-Turin mercredi terminant à la 41e place. Le champion olympique de Rio en 2016 ne se sent en mesure d'avaler les 300 kilomètres de Milan-Sanremo (294 km) samedi, le premier Monument de la saison cycliste, avait annoncé AG2R Citroën jeudi déjà. Greg Van Avermaet a disputé Milan-Sanremo à quinze reprises. Ils ne sont que très peu à avoir fait mieux. Philippe Gilbert a roulé la Primavera à 18 reprises entre 2004 et 2022. Le Britannique Tom Pidcock (commotion) et l'Australien Michael Matthews (coronavirus) ont eux aussi dû déclarer forfait. (Belga)