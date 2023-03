PGA Tour - Ryan Brehm, Adam Schenk et Stephan Jaeger en tête du Valspar Championship

Les trois joueurs ont rendu une carte de 66 coups, Brehm réalisant notamment un hole-in-one sur le 17e et avant-dernier trou en plus de quatre birdies et un bogey. Schenk a lui réalisé six birdies et un bogey et Jaeger sept birdies et deux bogeys. Le trio compte un coup d'avance sur les Américains Maverick McNealy, Lucas Glover et Jordan Spieth. (Belga)