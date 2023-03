Réforme des retraites en France - Nouveau rassemblement à Paris contre la réforme des retraites

La foule a grossi vers 19h00, dans une ambiance jusque-là plutôt calme, selon des journalistes AFP. Un peu plus tôt, quelque 200 personnes, des jeunes essentiellement, s'étaient réunies devant le commissariat du 1er arrondissement de Paris, où deux étudiants interpellés dans la matinée ont été placés en garde à vue. Dans l'ensemble du pays, une quinzaine de sites universitaires ont été bloqués vendredi et une vingtaine d'autres occupés, selon le syndicat étudiant L'Alternative, en pointe dans ce mouvement. À Paris, des étudiants se sont rassemblés en fin de matinée devant le site de Tolbiac de l'université de Paris 1, bloqué administrativement à titre préventif, rejoints par d'autres qui s'étaient retrouvés place de la Sorbonne. Les étudiants (entre 150 et 400 selon eux) ont tenté d'organiser une manifestation improvisée, pour soutenir des éboueurs grévistes à l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine, près de Paris, mais le mouvement a été rapidement réprimé par la police, ont-ils indiqué. Quelques lycées ont également été bloqués vendredi à Paris. Jeudi, plus de 1.600 jeunes avaient défilé au départ de l'université de la Sorbonne avant de rejoindre d'autres manifestants place de la Concorde, non loin de l'Assemblée nationale où le gouvernement a décidé de faire adopter sa réforme des retraites sans vote en ayant recours à un article controversé de la Constitution, le 49.3, aggravant ainsi la contestation. Celle-ci se concentre sur l'un des points principaux de la réforme qui prévoit de reculer à 64 ans l'âge de départ en retraite, actuellement fixé à 62 ans. (Belga)