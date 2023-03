Rénovation énergétique des bâtiments en Wallonie: 15 M pour tester des modèles innovants

Le soutien aux projets sélectionnés portera essentiellement sur les coûts de transaction (coûts de préparation, d'étude, de montage, d'encadrement, de mise en route, de pilotage, et/ou de suivi de projets) et non sur les coûts des travaux de rénovation proprement dits. Ces derniers seront pris en charge par les participants aux projets, qui peuvent bénéficier des primes en vigueur s'ils en rencontrent les conditions. Une fois accordée, la subvention couvrira une période maximale de 30 mois. L'aide se concentre sur la rénovation de logements privés, et s'adresse à tous les types de publics dotés d'une personnalité juridique du territoire wallon qu'ils soient issus du secteur public ou privé : associations, entreprises, entités du secteur public,... Dans le cadre de la première vague de l'appel, les candidatures devront être introduites pour le 30 juin 2023; puis pour le 30 octobre au plus tard pour la seconde vague. (Belga)