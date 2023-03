Une épidémie de polio déclarée au Burundi

Des cas de "poliovirus circulant dérivé d'une souche vaccinale de type 2 (PVDVc2)" ont été détectés "chez un enfant de quatre ans du district d'Isalé, dans l'ouest du Burundi, qui n'avait pas été vacciné contre la poliomyélite, ainsi que chez deux autres enfants qui étaient des contacts du garçon de quatre ans", a détaillé l'OMS dans un communiqué. Cinq échantillons "provenant de la surveillance environnementale des eaux usées" ont aussi confirmé la présence de ce poliovirus, précise le texte. Selon l'OMS, le gouvernement burundais, qui a déclaré la détection du virus comme "une urgence nationale de santé publique", prévoit de lancer une campagne de vaccination contre la polio afin de protéger tous les enfants âgés de 0 à 7 ans contre le virus. "La poliomyélite est très contagieuse et il est essentiel d'agir rapidement pour protéger les enfants grâce à une vaccination efficace", a déclaré la Dre Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Selon l'OMS, le "poliovirus circulant de type 2" est la forme de poliomyélite la plus répandue en Afrique et les épidémies de ce type de poliovirus sont les plus fréquentes dans la région, avec plus de 400 cas de "paralysie flasque aiguë" signalés dans 14 pays touchés en 2022. La poliomyélite est l'une des causes de ce type de paralysie, "définie par l'apparition aiguë d'une faiblesse ou d'une paralysie avec réduction du tonus musculaire chez les enfants", précise l'OMS-Afrique. (Belga)