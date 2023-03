Xi Jinping se rendra en Russie la semaine prochaine

"A l'invitation du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, le président Xi Jinping effectuera une visite d'État en Russie du 20 au 22 mars", indique le ministère dans un communiqué sans autre précision. Lors de cette visite, les deux dirigeants "discuteront de l'approfondissement du partenariat exhaustif et de la coopération stratégique entre la Russie et la Chine" notamment "sur la scène internationale", a déclaré de son côté le Kremlin dans un communiqué, ajoutant que des "documents bilatéraux importants seraient signés". Les deux dirigeants s'étaient rencontrés en septembre en marge d'un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en Ouzbékistan. Pour leur première rencontre depuis l'invasion russe en Ukraine en févier 2022, ils avaient affiché leur volonté de se soutenir et de renforcer leurs liens en pleine crise avec les Occidentaux. Quelques mois plus tôt, le président russe s'était rendu aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. MM. Xi et Poutine avaient alors proclamé leur amitié "sans limite". Peu après, Vladimir Poutine lançait ses troupes contre l'Ukraine. La Chine se présente pour l'essentiel comme partie neutre dans la guerre en Ukraine mais renforce ces derniers mois ses liens avec Moscou. Pékin a publié le mois dernier un document en 12 points exhortant Moscou et Kiev à tenir des pourparlers de paix. Le texte s'oppose également à tout recours à l'arme nucléaire et appelle à respecter l'intégrité territoriale de tous les pays --sous-entendu également celle de l'Ukraine dont une partie du territoire est sous contrôle russe. (Belga)