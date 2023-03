ATP Miami - Les organisateurs ont épuisé toutes les options, Djokovic ne sera pas là

Novak Djokovic est empêché d'entrer aux Etats-Unis du fait qu'il n'est pas vacciné contre le Covid-19. Il avait déjà été contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 d'Indian Wells qui s'achève dimanche. L'homme au 22 titres en Grand Chelem a remporté Miami à six reprises. Il avait demandé une dérogation spéciale aux autorités locales ces dernières semaines. En vain. Les soutiens reçus de la part de la Fédération américaine de tennis, des organisateurs de l'US Open, de plusieurs politiques et même du président des Etats-Unis, Joe Biden, n'y ont rien fait. Djokovic, 35 ans, ne bénéficiera donc d'aucun traitement de faveur. "Nous avons fait tout ce que nous avons pu. On a essayé de parler au gouvernement, mais ce n'est pas de notre ressort. On a essayé, mais il ne pourra pas jouer", a expliqué, déçu, James Blake, le directeur du tournoi de Miami. En cas de victoire à Indian Wells, Carlos Alcaraz, 19 ans, numéro 2 mondial, pourrait remonter à la première place du classement ATP au détriment de Djokovic. L'Espagnol doit affronter l'Italien Jannik Sinner (ATP 13), 21 ans, en demi-finales samedi. (Belga)