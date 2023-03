BENE-League - Bocholt remporte la BENE-League après sa victoire en finale aux dépens des Kembit Lions

Un début de partie tonitruant des Belges leur permit de mener 9-4 après 11 minutes de jeu. Ensuite l'attaque locale restera muette pendant sept minutes ce dont profiteront les visiteurs pour revenir au score 9-9 (18e). Bocholt reprit sa marche en avant et relégua son adversaire à six unités 18-12 au terme de la première période. La seconde mi-temps ne fut qu'une simple question de gestion, les Limbourgeois ne sont pas tombés pas dans le piège et ont conservé un avantage minimum de cinq buts face à des Bataves surclassés au final 37-30. Bocholt prend sa revanche sur sa finale perdue la saison dernière. Les équipes belges et néerlandaises vont maintenant disputer les playoffs de leurs championnats nationaux respectifs. La BENE-League 2023-2024 reprendra ses droits en septembre. (Belga)