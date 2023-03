BNXT League - Ostende s'incline à Leiden et Limburg United à Groningue

Au classement, Den Bosch est en tête avec 20 points devant Ostende, Leiden et Malines qui ont tous trois 19 unités. Charleroi est 5e (18). Anvers, qui joue dimanche à Landstede, est 6e (17) devant Leeuwarden, Groningue et Limburg United qui comptabilisent aussi 17 points. Landstede est 10e (16) avec un match de moins. Alost occupe la première place de l'Elite Silver après son succès dans la salle d'Apollo Amsterdam 90-106. Les 25 points de Jordan Walker et les 22 d'Ivan Maras ont contribué au succès des Okapis. Liège s'est imposé à la Basketbal Academie Limburg 82-88 en profitant pleinement des 29 points d'Angel Rodriguez, meilleur joueur du match. Mons, 2e, possède 17 points comme Alost. Feyenoord et Liège suivent dans cet ordre avec 16 points. Yoast United et Louvain ont 15 points mais un match de moins. BA Limburg est 7e (13), le Brussels et Den Helder suivent avec 12 unités et doivent jouer dimanche. Amsterdam est 10e (11). Les deux premiers de chaque pays de l'Elite Gold sont directement qualifiés pour les playoffs de leur pays, les trois autres pour les quarts de finale où le premier de chaque pays de l'Elite Silver les rejoint. (Belga)