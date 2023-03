CDI 5* de Welllington - Laurence Vanommeslaghe , 2e du Grand Prix de dressage et 5e du GP Spécial

Laurence Vanommeslaghe et Havalo ont été notés à 68.957%. La victoire est revenue la Française Morgan Barbançon (Habana Libre A) avec 72.000 % devant l'Allemande Felicitas Hendricks (Drombusch 2), 2e (71.532%) et l'Espagnol Pablo Gomez Molina (Ulises de Ymas), 3e (71.043%). Laurence Vanommeslaghe et Havalo avaient pris la 2e place du Grand Prix la veille avec 70.065% derrière Pablo Gomez Molina et Ulises de Ymas (71.239%). (Belga)