Coupe du monde de ski alpin - La Slovaque Petra Vlhova s'adjuge le slalom de Soldeu, Shiffrin 3e

Sur une piste raide, pour ce dernier slalom de la saison, Petra Vlhova a devancé de 43/100es la Croate Leona Popovic, 2e, et de 86/100e l'Américaine Mikaela Shiffrin déjà assurée de remporter le petit globe de la discipline et le gros globe de la Coupe du monde de ski alpin. Championne olympique, Petra Vlhova, 27 ans, ajoute une 28e victoire en Coupe du monde à son palmarès et la 2e cet hiver. Shiffrin en profite pour totaliser 2106 points au classement général de la Coupe du monde alors qu'il lui reste un slalom géant dimanche à Soldeu. Elle est l'une de deux skieuses à pouvoir dépasser les 2000 points en une saison. La Slovène Tina Maze avait totalisé 2414 points en 2013 et Shiffrin, déjà, 2204 en 2019. L'Américaine fait figure de favorite pour la dernière course de la saison dimanche avec le slalom géant où elle pourrait améliorer son record de victoires en Coupe du monde (87). (Belga)