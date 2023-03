Delhaize - Un dépôt de livraison e-commerce de Delhaize bloqué à Drogenbos

Un piquet bloque depuis 5h00 du matin l'entrée de l'entrepôt situé chaussée de Ruisbroeck à Drogenbos. Le front commun syndical veut rappeler les revendications des travailleurs des magasins intégrés qui seront franchisés, mais aussi mettre en évidence la situation des employés dans cette filiale. "Delhome est passée de 78 salariés temps plein en 2014 à 30 aujourd'hui", dénonce Marina Kunzi, permanente à la CSC A&S. "Mais à côté de cela, la direction sous-traite le travail à plus d'indépendants. Delhaize sous-traite les livraisons à Delhome qui sous-traite les livraisons à deux sous-traitants, ALS et Green Bird, qui sous-traitent eux-mêmes à plusieurs entreprises qui sous-traitent encore le travail à des indépendants qui sont des associés actifs de ces entreprises sous-traitantes. Est-ce le modèle entrepreneurial que Delhaize prétend défendre?" La charge de travail est alors très soutenue pour ces salariés, les temps de pause ne sont pas respectés et les heures supplémentaires ne sont souvent pas payées, ajoutent les organisations syndicales. Selon elles, la direction a bloqué tout engagement tant que les employés n'accepteraient pas de travailler plus tard la nuit. Les syndicats exigent le maintien des magasins intégrés, l'engagement sous contrat des faux indépendants et des recrutements supplémentaires afin de diminuer la charge de travail. "Ce blocage est un avertissement, nous n'hésiterons pas à aller plus loin si nous ne sommes pas entendus par Delhaize et Delhome", prévient Myriam Djegham, secrétaire nationale commerce à la CNE. (Belga)