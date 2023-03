DTB Team Challenge - La Belgique décroche l'argent chez les dames à Stuttgart

Au niveau individuel, Fien Enghels (barres asymétriques), Maellyse Brassart (poutre) et Jutta Verkest (sol) se sont qualifiées pour les finales aux agrès qui se disputeront dimanche. Plus tôt dans la journée, les juniors féminines ont remporté le bronze au classement par équipes. En individuel, Marie De Smedt et Hanne Degryse ont terminé respectivement deuxième et troisième aux barres asymétriques. Naomi Deschamps a remporté la finale de la poutre. Les juniors garçons ont terminé vendredi à la sixième place du classement par équipes et ont atteint quatre finales aux agrès. Ces finales sont programmées samedi soir. Roméo Jost disputera les finales au sol et aux anneaux, Kyano Schepens celle des barres parallèles et de la barre fixe. (Belga)