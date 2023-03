Euro de duathlon - L'argent pour Maurine Ricour et Arnaud Dely à l'Euro sprint de Caorle

Le titre continental est revenu chez les messieurs au Français Benjamin Choquert, médaillé d'argent l'an dernier, qui a bouclé la distance en 48:21. Dely, en tête après la 1re transition, a fait partie d'un groupe de tête de quelque 6 échappés à vélo, avant de s'incliner face à la pointe de vitesse de Choquert en toute fin de course, terminant à seulement 2 secondes (48:23) du détenteur de trois titres successifs entre 2019 et 2021. L'ancien triple champion du monde de triathlon de courte distance, l'Espagnol Mario Mola, a complété le podium une seconde plus tard (48:24), devant le champion sortant, le Français Maxime Hueber-Moosbrugger (48:34). Dans le clan belge, Thibaut De Smet a fini 13e (49:41), tandis que chez les espoirs (U23), Stef Corthouts s'est classé 4e (50:05) et Martin Oldenhove 12e (51:13). Chez les dames, le titre est revenu à la Française Marion Legrand, en 54:43. Elle s'est imposée au sprint, devançant d'une seconde notre compatriote Maurine Ricour (54:44) et l'Italienne Giorgia Priarone, la championne sortante. Eleonore Hiller a terminé 22e (58:15), bon pour une 5e place chez les espoirs où le titre est allé à l'Italienne Asia Mercatelli (55:20). (Belga)