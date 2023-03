F1 - GP d'Arabie saoudite - Max Verstappen le plus rapide de la dernière séance d'essais libres

Le Néerlandais, double champion du monde en titre, a bouclé les 6,174 km du circuit de la Corniche de Djeddah en 1:28.485. Verstappen a devancé son équipier mexicain Sergio Perez de 613 millèmes de seconde. Les Aston Martin de l'Espagnol Fernando Alonso (+0.998) et du Canadien Lance Stroll (+1.024) se sont classés respectivement 3e et 4e devant le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) qui a complété le top 5 à 1.083 secondes. Les qualifications sont encore au programme samedi et débuteront à 18h00 heure belge. Le départ du Grand Prix d'Arabie saoudite sera donné dimanche à 18h00. (Belga)