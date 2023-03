F1 - GP d'Arabie saoudite - Sergio Perez décroche la pole position, Max Verstappen éliminé en Q2

Sur le circuit de la Corniche de Djeddah, Perez a signé un chrono de 1:28.265 pour décrocher la 2e pole position de sa carrière, devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), 2e à 155 millièmes de seconde. Leclerc devra cependant s'élancer de la 12e place sur la grille à cause d'une pénalité de dix places pour avoir changé un composant électrique sur sa voiture au-delà de la limite autorisée. Une pénalité qui profite à l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), 3e à 465 millièmes, qui partira donc en première ligne à côté de Perez. La deuxième ligne sera composée du Britannique George Russell (Mercedes), 4e à 592 millièmes, et de l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), 5e à 666 millièmes. Dominateur lors des trois séances d'essais libres, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), double champion du monde en titre, a lui été éliminé en Q2 à cause d'un problème moteur sur sa monoplace. Il s'élancera en 15e position sur la grille du Grand Prix d'Arabie saoudite dont le départ sera donné dimanche à 18h00. (Belga)