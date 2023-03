Ironman 70.3 - Pieter Heemeryck et Astrid Van Cauwelaert meilleurs Belges à Lanzarote

Un peu plus de 3 mois après avoir clôturé sa saison 2022 par une 7e place sur l'Ironman 70.3 de Bahrein, Heemeryck, 33 ans, a bouclé l'épreuve de moyenne distance (1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied), en 4h01:40, à plus de 6 minutes de l'Allemand Justus Nieschlag, victorieux en 3h54:57. Sorti 12e de l'eau à 31 secondes de la tête de course, Heemeryck est rapidement remonté, pointant 6e à la fin du parcours cycliste dessiné autour de Playa Blanca. Une place que le Louvaniste conservait après un semi-marathon couru en 1h19:51. À l'avant, Nieschlag, en tête de bout en bout, résistait au retour de Mathis Margirier pour s'imposer avec 15 secondes d'avance sur le Français et 1:54 sur le Danois Thor Bendix Mandsen. Côté belge encore, Dieter Comhair a fini 9e chez les professionnels (4h03:34). Jonathan Wayaffe est 14e (4h06:17) et Pamphiel Pareyn 37e (4h37:29). En groupes d'âge, Nick Thijs (25-29 ans) s'est montré le meilleur de toutes les catégories en remportant le général après 4h14:02 d'effort. La victoire chez les dames est revenue à l'Allemande Anne Haug (4h16:47). La championne du monde Ironman de 2019, jamais mise en difficulté, a devancé de près de 12 minutes la Britannique India Lee (4h28:38) et de 20 minutes l'Italienne Elizabetta Curridori (4h36:42). Alors qu'elle ne débute que sa 3e saison de triathlon, Astrid Van Cauwelaert, déjà championne de Belgique de moyenne distance en titre, est 8e en 4h45:51. Auteure d'un semi-marathon en 1h26:16, soit le 3e temps, la Limbourgeoise a remonté 5 concurrentes en course à pied, dont Alexandra Tondeur, 11e (4h49:16). (Belga)