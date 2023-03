Jupiler Pro League - Le Standard se fait rejoindre par Zulte Waregem et voit le top 4 s'éloigner

Après ce résultat, les hommes de Ronny Deila restent 7e au classement. Ils possèdent 46 points et comptent trois points de retard sur le Club Bruges, 4e, et deux sur La Gantoise 5e et Westerlo 6e. Zulte Waregem demeure 17e et avant-dernier avec 24 unités, autant qu'Ostende, 16e, et à 3 longueurs d'Eupen, premier club qui échappe à la zone rouge. Les Liégeois ont d'emblée mis du rythme et pressé très haut en passant par les flancs. Ils étaient récompensés dès la 14e par Fossey qui mettait à profit un assist tranchant d'Alzate (1-0). Le Standard, qui éprouva le besoin de souffler, eut ensuite une belle frayeur quand Ndour égalisa (21e) mais le VAR annula le but en raison d'un hors-jeu préalable. Le capitaine Dussenne rassura finalement les Rouches en prolongeant de la tête un corner de Donnüm au fond des filets (39e, 2-0). En seconde période, le Standard géra avant tout. Après un nouvel avertissement de Brüls (67e), l'Essevee a jeté toutes ses forces dans le dernier quart d'heure et Fadera réduisit la marque (76e, 2-1). Le Standard perdit de sa sérénité et Zulte Waregem gagna de la confiance, si bien que quand Ndour égalisa (85e, 2-2), ce ne fut pas totalement inattendu, ni immérité. Les Flandriens continuèrent à pousser. Le Standard aurait peu en profiter, Bostyn devant sauver son domaine face à Perica (88e). (Belga)