NBA - Dallas plombe les Lakers au buzzer, les Sixers enchaînent

Kyrie Irving a terminé avec 38 points, 6 rebonds, 6 assists. Privé de Luka Doncic, Dallas a bien cru s'incliner après avoir pourtant compté 14 unités d'avance, car dans le sillage d'Anthony Davis (26 pts, 10 rbds) L.A. a fini plus fort. Mais l'intérieur, en l'absence de LeBron James (cheville), n'a mis qu'un seul de ses deux lancers à 6 secondes du terme. Les Lakers occupent la 10e place à l'Ouest, la dernière de barragiste, sous la menace de Utah (11e), en remerciant Houston, avant-dernier, d'avoir engrangé un troisième succès consécutif (114-112) contre La Nouvelle-Orléans (12e). Les Mavs, eux, remontent à la 6e place, au détriment de Golden State (7e) dominé 127-119 à Atlanta, où Trae Young a été le meilleur marqueur des Hawks (25 pts). Sans Draymond Green, suspendu, les Warriors ont subi leur dixième défaite consécutive hors de leurs bases, malgré 31 points de Stephen Curry. Derrière le champion en titre, les Timberwolves (8e) ont passé une soirée difficile à Chicago, battus après une double-prolongation (139-131), déplorant la blessure au pied droit d'Anthony Edwards. L'arrière des Bulls DeMar DeRozan, a fini avec 49 points. A l'Est, Joel Embiid en a planté 38 (avec 13 rebonds), qui ont largement contribué à la correction infligée par Philaldelphie à Charlotte (82-121). A l'Est, les Sixers (3e) continuent de talonner Boston, qui a maîtrisé Portland (126-112), grâce notamment à Jayson Tatum (34 pts, 12 rbds) et Jaylen Brown (27 pts). En face Damian Lillard a encore été prolifique (41 pts) pour rien. (Belga)