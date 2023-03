Plusieurs auteurs de vols arrêtés par la police des Hauts-Pays

Les victimes avaient reçu des coups et des armes avaient été exhibées. Plusieurs objets avaient été dérobés, dont des bijoux et des appareils multimédias. La police a mené l'enquête et a pu interpeller trois suspects mineurs qui ont avoué les faits. Le préjudice a pu être restitué aux victimes et les trois suspects ont été remis entre les mains de la justice. Le 12 mars encore, vers 21 heures, d'autres vols ont été perpétrés dans plusieurs garages situés non loin du centre de à Dour. Un suspect a été interpellé: il a reconnu les faits et a été placé sous mandat d'arrêt. (Belga)