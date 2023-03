Réforme des retraites en France - Blocage des expéditions de pétrole dans la plus grande raffinerie de France

Depuis vendredi soir, les expéditions de pétrole raffiné depuis cette usine située à Gonfreville l'Orcher, en Seine-Maritime, ont cessé, a expliqué Alexis Antonioli, représentant de la CGT sur place. La mise à l'arrêt totale de la raffinerie devrait toutefois prendre plusieurs jours. Si ce blocage ne devrait pas immédiatement provoquer de pénuries de carburant dans le pays, il vient s'ajouter à une série d'actions contre le projet de réforme des retraites, qui relève l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans et que le gouvernement a décidé cette semaine de faire adopter à l'Assemblée nationale sans passer par un vote. D'autres raffineries pourraient être paralysées par les opposants à la réforme alors que plusieurs secteurs-clés de l'économie, notamment dans les transports et la collecte de déchets, sont déjà perturbés par la mobilisation, qui a commencé en janvier. Les opposants devraient à nouveau exprimer leur colère durant le week-end avec de nouveaux rassemblements et avant une neuvième journée d'action nationale programmée le 23 mars. (Belga)