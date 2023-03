Tournoi des six nations - La France domine le Pays de Galles 41-28 et attend le résultat de l'Irlande en Angleterre

Les Français ont signé au total six essais, Damian Penaud en inscrivant deux. Au classement, ils comptent 20 points et devancent désormais l'Irlande (19) qui a l'occasion de signer le Grand Chelem en cas de victoire face à l'Angleterre, samedi en début de soirée à Dublin. Une défaite du XV du Trèfle, sans bonus défensif, pourrait permettre à la France de remporter le tournoi comme l'an dernier. En début d'après-midi, l'Écosse a battu l'Italie 26-14 (12-6 au repos) dans le premier match de cette 5e et dernière journée. Le XV au Chardon est troisième du classement avec 15 points. Les Anglais sont 4e (10), les Gallois 5e (6) et l'Italie 6e (1). (Belga)