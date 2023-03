Un Printemps des sciences sous le signe de la diversité dans les universités francophones

Pour cette 22e édition, le budget de l'événement a pratiquement doublé, passant à 431.000 euros dans le but de proposer davantage d'activités et de susciter davantage l'intérêt des jeunes pour les sciences et les matières dites des STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). L'objectif est aussi de permettre aux enseignants d'enrichir leurs connaissances et leur enseignement dans les écoles Ateliers, laboratoires, expériences, démonstrations publiques, spectacles, projections, conférences? de nombreuses activités sont proposées et animées gratuitement par des enseignants et enseignantes, des chercheurs et des étudiants issus des universités et des hautes écoles, ainsi que par leurs partenaires (musées, associations, entreprises?). Le thème de ce printemps des sciences est la diversité pour cette édition: diversités des sujets d'étude, des disciplines, des métiers, des méthodes et approches, mais également diversité de genres. "Trop peu de jeunes, et surtout de jeunes filles, font actuellement le choix (des sciences), alors que ces filières constituent une réelle plus-value pour la société et une passerelle vers l'emploi", déclare Valérie Glatigny, citée dans le communiqué. (Belga)