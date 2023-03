WRC - Rallye du Mexique - Sébastien Ogier prend la tête après l'accident de Lappi, Neuville remonte au 3e rang

Après dix kilomètres dans la 11e spéciale, le leader Esapekka Lappi a perdu le contrôle de sa voiture qui est entrée en collision un poteau électrique. Le poteau est tombé sur la route, obligeant les organisateurs à arrêter la spéciale. Lappi et son copilote sont sortis indemnes de la voiture. Sa Hyundai, en revanche, est très endommagée. Ogier a remporté la spéciale devant Evans et Neuville. À l'arrivée, Ogier a été informé de l'accident de Lappi. "C'est vraiment dommage pour lui. J'aime toujours la bagarre. Vendredi, il était incroyablement rapide. C'est vraiment malheureux", a réagi le Français. Huit spéciales restent à parcourir samedi et quatre autres dimanche. L'épreuve se terminera dimanche soir vers 20h25 belges à l'issue de la Power Stage. (Belga)